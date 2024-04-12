Google выпустила платную версию браузера Chrome

Компания Google объявила о выпуске платной версии своего браузера Chrome. Новый Chrome Enterprise Premium будет поставляться с расширенными средствами управления безопасностью, сообщается в блоге компании.

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Стоимость Chrome Enterprise Premium составляет $6 (около 562 руб.) в месяц на одного пользователя. Этот браузер позволяет управлять обновлениями программного обеспечения и расширениями, а также поддерживает несколько протоколов TCP. Одним из ключевых преимуществ является контекстно-ориентированный контроль доступа, который помогает снизить риски утечки данных как для одобренных, так и для неутвержденных приложений.

Браузер также обеспечивает непрерывный доступ с нулевым доверием к SaaS и веб-приложениям. Функции защиты от угроз и данных частично полагаются на искусственный интеллект для улучшения защиты и проверки контента, включая защиту от вредоносного ПО и фишинга.

Специалисты поделились своим опытом использования платной версии Chrome. Например, руководитель отдела разработки корпоративной безопасности в Snap отметил, что использование Chrome Enterprise Premium позволило сократить передачу контента на 50% при общении на генеративных платформах искусственного интеллекта.

Глава отдела информационной безопасности биотехнологической компании Roche также отметил, что через несколько часов после установки нового браузера они смогли обнаружить и пресечь попытку кражи значительного количества корпоративной информации.