Ярчайший в истории гамма-всплеск был порожден обычной сверхновой

Астрономы выяснили, что ярчайший в истории человечества гамма-всплеск GRB 221009A, зафиксированный в октябре 2022 года, был порожден обычной сверхновой, а не различными экзотическими процессами, как считали многие астрономы.

Об этом сообщила пресс-служба американского Северо-Западного университета.

"Данная гамма-вспышка была столь яркой, что она скрывала все свидетельства существования сверхновой на протяжении многих недель и месяцев. Это можно сравнить с тем, как фары движущейся в нашу сторону машины слепят нас так сильно, что мы не видим сам автомобиль. Поэтому нам пришлось дождаться угасания вспышки для того, чтобы получить возможность увидеть сверхновую", - заявил научный сотрудник Северо-Западного университета Питер Бланшар, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Ученые совершили это открытие при изучении снимков остатков гамма-вспышки GRB 221009A, которые были получены в апреле 2023 года при помощи спектрографа NIRSpec и инфракрасной камеры NIRCam, установленных на борту американского орбитального телескопа "Джеймс Уэбб". К этому времени с момента начала вспышки прошло почти две сотни суток, что позволило астрономам увидеть и изучить послесвечение этого космического катаклизма.

Как объясняют исследователи, их в первую очередь интересовал химический состав остатков объекта, породившего GRB 221009A, а также то, как именно снижалась их яркость по мере остывания. Оба этих параметра сильно отличаются для вспышек сверхновых и более экзотических форм космических взрывов, в том числе слияний нейтронных звезд и поглощений других компактных объектов черными дырами.

Проведенные при помощи "Джеймса Уэбба" замеры указали на присутствие в остатках вспышки GRB 221009A больших количеств кислорода и кальция, а также на относительно низкую яркость ее послесвечения. Кроме того, в ее спектре ученые не нашли никаких следов присутствия тяжелых элементов, которые, предположительно, возникают в ходе термоядерных реакций, протекающих в недрах сталкивающихся нейтронных звезд и других компактных объектов.

Все это, по словам астрономов, говорит о том, что мощнейший в истории гамма-всплеск был порожден вполне обычной сверхновой, возникшей в результате гравитационного коллапса крупной звезды. Исследователи предполагают, что высокая яркость гамма-вспышки была связана с необычной двухслойной структурой и узкой формой выбросов материи, порожденных взрывом сверхновой, а также с уникальными особенностями окружающей ее космической среды, усилившей свечение GRB 221009A.

О ярчайшем гамма-всплеске

Гамма-всплеск GRB 221009A был зафиксирован орбитальной обсерваторией "Ферми" в начале октября 2022 года. Он продлился необычно долго, около семи минут, и при этом обладал рекордно высокой яркостью и мощностью. Сила этого всплеска была такова, что он вызвал возмущения в ионосфере Земли, а также породил пучки нейтрино сверхвысокой мощности - она из подобных частиц была зафиксирована установкой "Ковер-2" в российской Басканской нейтринной обсерватории.