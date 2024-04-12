Выбираем смартфон Samsung среднего уровня: S23 FE, A55 или A54?

Ведущий YouTube-канала Quke.ru рассказал, чем отличаются друг от друга Samsung Galaxy A55, А54 и S23 FE и какой из них стоит брать сейчас.

Комплектация у всех трёх смартфонов — Samsung Galaxy A54, A55 и S23 FE — одинаковая. В коробке вместе с устройством лежит только провод USB-C. С точки зрения материалов самый простой — A54 (пластик), далее идёт S23 FE (тоже пластик, но более качественный) и А55 (металлические рамки). По габаритам больше остальных — А55. Дисплей у него 6,6 дюйма, тогда как у остальных моделей — 6,4 дюйма.

Защита от воды у A54 — по стандарту IP67, у А55 и S23 FE — IP68. Все три смартфона поддерживают проводную зарядку максимум на 25 Вт. Беспроводную же поддерживает лишь S23 FE, как и реверсивную. Дисплеи у устройств идентичны за исключением диагонали.

Работают смартфоны на процессорах Exynos 1380 (6/8 ГБ ОЗУ), 1480 (8/12 ГБ ОЗУ) и 2200 (8/12 ГБ ОЗУ). Разница в скорости работы между А54 и А55 минимальная. Естественно, на S23 FE всё открывается заметно быстрее. Для любителей игр всё же А55 подходит больше по сравнению с А54.

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

© Quke.ru

Ёмкость аккумулятора у А54 и А55 составляет 5000 мАч, у S23 FE — 4500 мАч. Хуже остальных по автономности оказывается S23 FE (хватит на день или меньше), далее идёт А54 (хватит примерно на один день) и А55 (живёт на 15−20% дольше, чем А54).

У всех трёх смартфонов отличная фронтальная камера. Она может записывать видео в 4К 30 к/с, а у S23 FE — ещё и в 4К 60 к/с. Основная камера во всех трёх случаях имеет разрешение 50 МП с оптической стабилизацией, ультраширик у всех на 12 МП. Есть также макро у А54 и А55 на 5 МП, а у S23 FE вместо неё — телефотообъектив на 8 МП. При хороших условиях освещения все три устройства фотографируют очень близко. В более сложных условиях лидирует, естественно, S23 FE. То же самое касается видеовозможностей.

Звук однозначно лучше на S23 FE, а смартфоны А54 и А55 в этом плане примерно одинаковые.

Выводы

Samsung Galaxy A54 и A55 — два очень близких по характеристикам смартфона. В целом версия А55 чуть получше будет, чем А54. Смартфон Galaxy S23 FE — один из лучших вариантов сбалансированного устройства от Samsung. И он однозначно лучше, чем А54 и А55.