ChatGPT станет менее болтливым и начнет отвечать по существу

ChatGPT, популярный чат-бот от OpenAI, получил серьезное обновление.

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Компания сообщила, что Premium-пользователи (ChatGPT Plus, Team или Enterprise) теперь могут использовать улучшенную версию GPT-4 Turbo – одной из моделей, лежащих в основе ChatGPT.

Новая модель («gpt-4-turbo-2024-04-09») демонстрирует явные успехи в письменных ответах, решении математических и логических задач, написании кода.

Также усовершенствована база знаний – она теперь включает данные вплоть до декабря 2023 года, в отличие от предыдущей версии, актуальной до апреля 2023.

«Ответы ChatGPT, созданные с использованием GPT-4 Turbo, будут более прямыми, менее многословными и с использованием более естественной речи», – поясняет OpenAI в своем посте на X.

Обновление чат-бота происходит после ряда не самых приятных новостей вокруг OpenAI. Так, журналисты The Intercept обнаружили, что Microsoft предлагал использовать модель генерации изображений DALL-E в военных целях.

А согласно The Information, OpenAI уволил двух исследователей, предположительно за разглашение внутренней информации.