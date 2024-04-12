Эксперты выяснили, на сколько часов хватит одного заряда Realme 12+

Специалистами портала GSMArena было проведено тестирование аккумулятора смартфона Realme 12+, емкость которого составляет 5000 мАч.

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Результаты показали, что при активном использовании заряда батареи хватает на 13 часов и 3 минуты.

В режиме разговора Realme 12+ проработает 29 часов 59 минут, при просмотре видео — 14 часов 49 минут. Игры разрядят смартфон за 8 часов 1 минуту, а серфинг в интернете — за 12 часов 7 минут.

© GSMArena

Общее время автономной работы Realme 12+ больше, чем у Xiaomi 13T, но меньше, чем у Vivo V30 Pro, Samsung Galaxy A55 и Realme 12 Pro+.

При этом все эти смартфоны оснащены аккумуляторами одинаковой емкости — 5000 мАч.

Таким образом, Realme 12+ демонстрирует хорошую автономность, которой хватает на полный день активного использования.