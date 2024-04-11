Ученые улучшили способность роботов к естественной коммуникации

Исследователи Университета Ватерлоо разработали новый метод, который позволяет гуманоидным роботам лучше взаимодействовать с людьми. Они научили роботов определять направление, откуда идет человеческая речь, и быстро перенастраиваться для более реалистичного диалога.

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Профессор Ивен МакДональд из отдела инженерии систем Университета Ватерлоо отмечает, что создание более естественного общения с роботами представляет интересную задачу из-за важности речи для наших социальных взаимодействий.

Исследователи построили систему слуха для гуманоидного робота, используя два микрофона, расположенных так, как у человека уши, чтобы определить направление звука. Для того чтобы робот мог реагировать на звуки так же быстро, как человек, ему нужно быстро оценивать, откуда они идут.

Ученые Ватерлоо разработали фреймворк, который позволяет оптимизировать скорость обработки роботом звуков и классифицировать их на основе общей производительности и задержки. Тестирование проводилось в различных акустических условиях.

Аспирант Пранав Барот, участвовавший в исследовании, отмечает, что одним из основных испытаний было определение способности робота перенастраиваться для восприятия речи в шумных и переполненных пространствах.