Apple разрешит использовать детали б/у для ремонта iPhone

Компания Apple объявила, что клиенты и независимые ремонтные мастерские смогут использовать бывшие в употреблении оригинальные детали для ремонта iPhone, начиная с конца этого года. Об этом сообщает издание The Washington Post (TWP).

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Новая политика первое время будет распространяться только на детали для iPhone 15 и более новых моделей, включая экраны, аккумуляторы и модули камер. Позже этот список расширится за счет биометрических сенсоров Face ID и Touch ID. Процедура верификации компонентов будет упрощена: поставщикам услуг и клиентам не придется указывать серийные номера устройств при заказе деталей.

Для защиты краденных iPhone от разбора на «донорские» запчасти Apple расширит действие функции безопасности Activation Lock.