Apple разрешит использовать детали б/у для ремонта iPhone
Компания Apple объявила, что клиенты и независимые ремонтные мастерские смогут использовать бывшие в употреблении оригинальные детали для ремонта iPhone, начиная с конца этого года. Об этом сообщает издание The Washington Post (TWP).
Новая политика первое время будет распространяться только на детали для iPhone 15 и более новых моделей, включая экраны, аккумуляторы и модули камер. Позже этот список расширится за счет биометрических сенсоров Face ID и Touch ID. Процедура верификации компонентов будет упрощена: поставщикам услуг и клиентам не придется указывать серийные номера устройств при заказе деталей.
Для защиты краденных iPhone от разбора на «донорские» запчасти Apple расширит действие функции безопасности Activation Lock.
«Эта функция была разработана по просьбе клиентов и сотрудников правоохранительных органов, чтобы ограничить кражу iPhone путем блокировки повторной активации потерянного или украденного iPhone. Если устройство, находящееся на ремонте, обнаружит, что вставленная в него деталь была снята с устройства с включенной блокировкой активации или режимом потери, возможности калибровки для этой детали будут ограничены», – объяснили в Apple.
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