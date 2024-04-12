В России представили бюджетный смартфон Infinix с быстрой зарядкой

Infinix объявила о запуске в России линейки смартфонов Note 40, в которую вошли две модели. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Базовая модель Note 40 оснащается плоским 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, в то время как Note 40 Pro имеет аналогичный экран, но с закруглениями по бокам. Также дисплеи обладают яркостью до 1300 нит, частотой дискретизации 1500 Гц и ШИМ 2160 Гц.

Ключевой особенностью новинок стала обновленная технология «Универсальной Быстрой Зарядки 2.0». Благодаря ей базовая модель поддерживает проводную зарядку на 45 Вт, а старшая — на 70 Вт. Кроме того, в смартфонах имеется поддержка беспроводной магнитной зарядки MagCharge мощностью 20 Вт для обоих устройств, а за безопасность питания отвечает фирменный чип Cheetah X1. В обоих случаях используется аккумулятор емкостью 5000 мАч.

Inifnix Note 40 и Note 40 Pro оснащены основной камерой с разрешением 108 Мп с внутрисенсорным трехкратным зумом. Также отмечается, что некоторые версии моделей Note 40 и Note 40 Pro получат интерактивную кольцевую подсветку Active Halo, способную менять цвет в зависимости от происходящих на смартфоне событий.

За производительность новинок отвечает чип MediaTek Helio G99 Ultimate, а также 8 или 12 ГБ оперативной памяти в зависимости от модели. Кроме того, производитель заявляет, что все смартфоны серии Note 40 получат 2 года поддержки обновлений Android и 3 года обновлений безопасности. Изначально устройства работают под управлением фирменной оболочки XOS 14 на базе Android 14.

В России Infinix Note 40 в версии 8/256 ГБ оценили в 27 тыс. руб., однако на старте смартфон будет предлагаться за 23 тыс. руб. Старшая версия будет продаваться за 30 тыс. руб. в модификации 8/256 ГБ, а модель 12/256 ГБ — за 32 тыс. руб. В первое время их цена составит 26 и 28 тыс. руб. соответственно.