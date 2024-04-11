Астрофизик раскрыл роль Млечного Пути в древнеегипетской мифологии

Млечный Путь в древнеегипетской мифологии обозначает присутствие богини неба Нут. К такому выводу пришел доцент кафедры астрофизики в Портсмутском университете и доктор Ор Граур, передает Phys.org.

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Нут является богиней неба, которая изображается в древнеегипетской мифологии усыпанной звездами женщиной, склонившейся над братом — богом земли Гебом.

«Она защищает Землю от вод пустоты и играет ключевую роль в солнечном цикле, поглощая солнце, когда оно садится в сумерках, и снова рождая его, когда оно восходит на рассвете», — говорится в тексте.

Чтобы изучить связь Нут с Млечным Путем Граур ознакомился со многими древними источниками, в том числе Текстами Пирамид, Текстами Саркофагов и Книгой Небесной Коровы. В рамках исследования он сопоставил их с современными компьютерными симуляциями египетского ночного неба.

«В результате он нашел неопровержимые доказательства того, что Млечный Путь обозначает божественное присутствие Нут», — отмечается в статье.

Также Граур связал верования египтян с верованиями других культур, показав сходство в том, как разные общества интерпретируют Млечный Путь. По его словам, роль Нут в переходе умерших в загробную жизнь и ее связь с ежегодной миграцией птиц совпадает с тем, как понимают Млечный Путь другие культуры. В частности, у разных народов Северной и Центральной Америки он считается дорогой духов, а в Финляндии и странах Балтии — Птичьим путем.