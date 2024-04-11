В США запустили ракету Falcon 9

Ракета Falcon 9, которая должна вывести на низкую околоземную орбиту метеорологическую систему Weather System Follow-on Microwave (WSF-M), стартовала в рамках миссии USSF-62 Космических сил США. Об этом говорится на сайте Space X.

Старт ракеты Falcon 9 произошел со стартового комплекса на базе космических сил Ванденберг в штате Калифорния в 17:25 мск.

WSF-M - это космический корабль нового поколения, который "будет предоставлять критическую и полезную информацию о погоде для военных операций во всех областях боевых действий", отмечается на сайте Space X.