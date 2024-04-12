Leica представила премиум-камерафон Leitz Phone 3

Leica анонсировала свой третий смартфон – модель Leitz Phone 3. Главной особенностью новинки является возможности обработки изображений и режимы камеры Leica.

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Особенности

Leitz Phone 3 оснащён 6,6-дюймовым дисплеем Pro IGZO OLED с разрешением 2730×1260 пикселей, частотой обновления 240 Гц и максимальной яркостью 2000 нит. За производительность гаджета отвечает прошлогодний процессор Snapdragon 8 Gen 2 с GPU Adreno 740, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 512 ГБ встроенной памяти UFS 4. Поддерживаются карты памяти microSDXF UHS-1 до 1 ТБ.

Смартфон получил двойную основную камеру:

главный датчик Sony IMX989 на 47,3 Мп (1", 1,6 мкм, ЭФР 19 мм, f/1,9, EIS);

датчик глубины на 2 Мп.

Для селфи используется датчик на 12,6 Мп (f/2,3).

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Leitz Phone 3 представляет несколько новых программных функций, направленных на повышение качества мобильной фотографии. Примечательным дополнением является «Leica Perspective Control», инструмент, заимствованный непосредственно из линейки камер Leica и впервые появившийся на смартфоне. Эта функция автоматически корректирует перспективу изображений, что особенно полезно для любителей архитектурной фотографии. Также доступны новые стили Leitz Looks и Leica Tones, предоставляющие пользователям больший творческий контроль над своими фотографиями.

Ёмкость аккумулятора составляет 5000 мАч. Также стоит отметить наличие ультразвукового дактилоскопического сканера в экране (Qualcomm 3D Sonic Max), наличие 3,5-мм аудио-разъёма и водозащиты по стандарту IP68. Размеры: 161×77×9,3 мм, вес – 209 грамм.

Сроки выхода, цена

Leitz Phone 3 будет доступен с 19 апреля исключительно в Японии. Цена новинки пока неизвестна.