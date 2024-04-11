Xiaomi представила 100-дюймовый геймерский 4К-телевизор Redmi Max 2025

Китайская компания Xiaomi представила свой новый флагманский телевизор Redmi MAX 2025. Устройство поступит в продажу в Китае 18 апреля по рекомендованной цене в 8999 юаней (около 115 тысяч рублей).

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Redmi MAX 2025 получил 100-дюймовый экран с разрешением 4К (3840х2160 пикселей), частотой обновления дисплея 120 Гц и 94-процентным охватом цветового пространства DCI-P3. Телевизор поддерживает технологии MEMC и VRR, предназначенные для игровых консолей PlayStation и Xbox.

Устройство работает на базе четырёхъядерного процессора SoC Arm Cortex-A73 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Новинка поставляется с предустановленной операционной системой HyperOS, которую уже получили флагманские смартфоны компании.