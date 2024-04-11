Названа одна из возможных причин стайного поведения рыб

Одной из возможных причин того, что рыбы сбиваются в стаи, а не плавают поодиночке является более тихий звук, который они вместе издают. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса, их исследование опубликовано в Bioinspiration & Biomimetics.

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Большая часть видов рыб сбиваются в стаи, где проводят большую часть своей жизни. Некоторые находятся в них до половой зрелости. Такое их поведение объясняется рядом причин: защита от хищников, пониженные риски быть пойманным, эффективная миграция, упрощенный поиск пищи и партнера для спаривания.

Ученые из Университета Джонса Хопкинса нашли еще одну причину стайного поведения рыб. Во время своего исследования они создали 3D-модель передвижения косяка скумбрий, с помощью которой моделировали расстояние между рыбами в стае и степень синхронизации их движений.

В результате они выяснили, что косяки, которые двигаются хвостовыми плавниками несинхронно, издают значительно меньше шума, чем, если они плавают поодиночке. Они «гасят» друг друга. Если же рыбы взмахивали хвостами одновременно, то звуки, наоборот, суммируются. При этом, чем больше рыб присоединялось к стае, тем больше снижался шум. В итоге хищники, когда слышат эти звуки считают, что имеют дело не с группой, а одной особью.

Кроме того несинхронное движение хвостовых плавников рыб в стае создает взаимодействие с потоком воды между рыбами и дает им плыть быстрее при меньшем потреблении энергии.