Российский смартфон «Р-ФОН» выставили на продажу за 10 млн рублей

На сайте классифайда «Авито» появилось объявление о продаже российского смартфона «Р-ФОН» от компании «Рутек». На это обратил внимание корреспондент «Газеты.Ru».

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«Р-ФОН» оборудован 6,7-дюймовым AMOLED-экраном c разрешением 2412 на 1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц. За производительность новинки отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio G99 с максимальной тактовой частотой 2,2 ГГц и графическим ускорителем Mali G57MC, а также 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной.

Смартфон имеет аккумулятор емкостью 5000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 18 Вт. Кроме того, заявлена поддержка Bluetooth 5.2, NFC и GPS. «Р-ФОН» работает под управлением операционной системы «РОСА Мобайл». «РОСА Мобайл» базируется на Linux и включает компоненты Android, то есть ОС может распаковывать установочные файлы приложений с расширением .apk.

Продавец на «Авито» просит за смартфон 10 млн руб. Столь высокий ценник он объясняет эксклюзивностью устройства («Р-ФОН» еще не продается в рознице. – «Газета.Ru»).