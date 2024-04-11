Huawei показала мощный ноутбук с сенсорным экраном

Компания Huawei провела презентацию своего флагманского ноутбука MateBook X Pro (2024) с новым процессором Intel, который весит менее 1 килограмма. Об этом сообщает портал ITHome.

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Ноутбук получил сенсорный OLED-экран на 14,2 дюйма с разрешением 3120х2080 пикселей, яркостью до 1000 нит и частотой обновления изображения 120 Гц. Полезная площадь дисплея составляет 93%, а сам экран выполнен в формате 3:2. Также производитель заявляет, что показатель цветопередачи дельта E в новинке составляет менее 1 единицы. За мультимедийные возможности Huawei MateBook X отвечают шесть динамиков.

Корпус устройства выполнен из авиационного магниевого сплава. При этом MateBook X Pro весит всего 980 граммов, тогда как меньший MacBook Air с 13,6-дюймовым экраном — 1,24 кг.

Новинка первой в мире получила новый флагманский процессор Intel Core Ultra 9 185H. Также имеется версия с процессором Ultra 7 155H. Оперативная память ноутбука может составлять 16 или 32 ГБ, а твердотельного накопителя — 1 или 2 ТБ.

Среди прочих особенностей выделяют наличие фирменного нейропроцессора с поддержкой языковой модели Pangu, а также аккумулятора емкостью 70 Вт*ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 140 Вт.

Huawei MateBook X Pro (2024) оценили в Китае от 11,2 до 15 тыс. юаней (от 144 до 193 тыс. руб.). Появится ли ноутбук в России и по какой цене, не сообщается.