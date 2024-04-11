Астрофотограф сделал 368-мегапиксельный снимок солнечного затмения
Американский астрофотограф Эндрю Маккарти представил 368-мегапиксельный HDR-снимок полного солнечного затмения. На своей странице в X он выложил кадр, созданный из нескольких тысяч отдельных фотографий.
По словам Маккарти, он готовился к съемке несколько лет. Он использовал сразу пять фотокамер, которые должны были успеть сделать сотни снимков различных участков неба всего за несколько минут.
Звезды, которые присутствуют на итоговом кадре, Маккарти сфотографированы еще за несколько месяцев до затмения — солнечная корона слишком яркая, чтобы они были видны. При этом астрофотограф уверяет, что их расположение полностью соответствует тому, которое можно было бы увидеть на небе в момент затмения.
Напомним, что полное солнечное затмение произошло 8 апреля. Его можно было наблюдать с территории Северной Америки — из Мексики, Канады и США. Следующее подобное событие состоится в этом регионе лишь в 2044 году.