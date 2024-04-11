Астрофотограф сделал 368-мегапиксельный снимок солнечного затмения

Американский астрофотограф Эндрю Маккарти представил 368-мегапиксельный HDR-снимок полного солнечного затмения. На своей странице в X он выложил кадр, созданный из нескольких тысяч отдельных фотографий.

© Unsplash

По словам Маккарти, он готовился к съемке несколько лет. Он использовал сразу пять фотокамер, которые должны были успеть сделать сотни снимков различных участков неба всего за несколько минут.

© Соцсети

Звезды, которые присутствуют на итоговом кадре, Маккарти сфотографированы еще за несколько месяцев до затмения — солнечная корона слишком яркая, чтобы они были видны. При этом астрофотограф уверяет, что их расположение полностью соответствует тому, которое можно было бы увидеть на небе в момент затмения.

Напомним, что полное солнечное затмение произошло 8 апреля. Его можно было наблюдать с территории Северной Америки — из Мексики, Канады и США. Следующее подобное событие состоится в этом регионе лишь в 2044 году.