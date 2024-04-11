Главная функция смартфонов Google Pixel скоро заработает на iPhone

В мае 2024 года корпорация Google откроет доступ к нейросетевым функциям редактора фотографий в версии приложения Google Photos для iOS. В настоящий момент ИИ-функции доступны только пользователям смартфонов Pixel. Об этом сообщает издание MacRumors.

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Речь идет о наборе функций, которые объединены в группу Magic Editor. В них используется генеративный искусственный интеллект для выполнения сложного редактирования фотографий, такого как ретуширование ненужных объектов в кадре, изменение положения некоторых деталей, повышение резкости смазанных лиц в кадре, а также лиц, которые не попали в фокус, и не только.

«Magic Editor позволяет пользователям в два счета производить сложное редактирование снимков, которое в иных ситуациях возможно только в более профессиональных средах вроде Photoshop», – пишет MacRumors.

Изначально Magic Editor доступен только пользователям смартфонов Pixel и подписчикам Google One. С 15 мая возможность опробовать сервис получат пользователи Google Photos на всех платформах. Однако доступ к сервису будет ограничен сохранением 10 отредактированных снимков в месяц.