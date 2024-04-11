Какие эксперименты на МКС провела белорусский космонавт Марина Василевская?

В Минске обсудили итоги научных экспериментов Марины Василевской. Первая белоруска на космической станции провела пять исследований и два общеобразовательных проекта, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Космическая еда – один из проектов Марины Василевской. В основе продуктов «Проксибиотик» и «Лактоферин» – микроорганизмы. В будущем они помогут экипажам на МКС адаптироваться к консервам и сублимированной еде. И повысить иммунитет.

«Марина Василевская в космических условиях изготовила этот препарат. 18 часов он в термостате готовился. Получилось удачно», – рассказала заместитель директора Института микробиологии Национальной академии наук Беларуси Татьяна Семашко.

Сырье для экспериментов и часть оборудования белорусские. Например, аппаратура СОВА для зондирования Земли минского института. В космической отрасли страны работают более четырех тысяч человек. Задействованы более 20 научных и производственных организаций.

«У нас активно поднимается тематика микроэлектроники. Уже признано, что Республика Беларусь имеет достаточно высокий уровень своих научных разработок. И Российская Федерация заинтересована в том, чтобы с нами сотрудничать именно по данной тематике», – отметила ведущий специалист управления аэрокосмической деятельности аппарата Национальной академии наук Беларуси Ирина Казачок.

Сейчас ученые Беларуси и России работают над развитием малых космических аппаратов и созданием группировок из них. Они легче и дешевле предшественников. Будут решать задачи, связанные в том числе с дистанционным зондированием Земли. Страны сотрудничают в космической сфере уже больше 25 лет. За это время выполнено восемь научно-технических программ. Полет первой белоруски в космос тоже общая работа. Подготовкой занимались российские специалисты. От белорусской стороны подключились ученые. Марина Василевская провела на МКС 12 суток.

«Сейчас состояние здоровья космонавтки в норме. Идет реабилитация после полета. Тоже в соответствие с программой, никаких отклонений нет. Организм восстанавливается», – отметил главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси Василий Гурский.

На борту МКС провели ключевую фазу экспериментов. Белорусские ученые уже приступили к обработке материалов исследований.