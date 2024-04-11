МТС запустил сервис бесконтактной оплаты для смартфонов на Android

Сотовый оператор МТС запустил для смартфонов на операционной системе Android сервис бесконтактной оплаты с банковских карт платежной системы "Мир".

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

"ПАО "МТС" сообщает о запуске сервиса бесконтактной оплаты МТС Pay с банковских карт платежной системы "Мир" для владельцев смартфонов на операционной системе (ОС) Android", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сервис позволяет добавлять в приложение МТС Pay до 10 банковских карт и платить той картой, которой удобно, при этом необязательно быть абонентом МТС.

"Для пользования сервисом достаточно скачать приложение МТС Pay в Google Play или AppBazar, ввести номер мобильного телефона для авторизации и добавить в приложение реквизиты банковских карт. Список доступных банков будет отображаться в приложении", - добавили в пресс-службе.

Для пользователей iOS сервис МТС Pay доступен с февраля 2023 года вместе с платежным стикером Pay Tag.