СМИ: YouTube тестирует новый «раздражающий» дизайн

Портал Android Police обратил внимание на тестовую версию нового веб-интерфейса YouTube и рассказал, что она «разозлила» пользователей. В этом веб-интерфейсе информация о видео и комментарии перемещены в небольшой столбец справа, а самое заметное место занимают рекомендованные видео.

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Как отмечает Android Police, видеохостингу, возможно, придется переосмыслить этот дизайн из-за подавляющего большинства негативных отзывов пользователей.

В тестовой версии веб-интерфейса YouTube решил «полностью пересмотреть» элементы, окружающие видеоплеер. В этой версии заголовок видео, информация о его авторе и комментарии сместились вправо, а рекомендованные видео и лента коротких видео - шортсов - заняли видное место прямо под плеером.

В результате даже функция видеорасшифровки оказалась втиснута в крошечное пространство справа, подчеркивает Android Police. С одной стороны, некоторым пользователям понравилось, что читать комментарии и взаимодействовать с ними можно прямо во время просмотра ролика, не прокручивая вниз и не скрывая видеоплеер. С другой, многие пользователи сочли изменения слишком радикальными.

В Android Police обратились к YouTube за комментариями и узнали, что новая версия была представлена в рамках «ограниченного тестирования», призванного облегчить чтение комментариев при просмотре видео на компьютере.

Ранее на YouTube решили добавить 30-секундные рекламные ролики без возможности пропуска для пользователей смарт-ТВ. При этом более короткие рекламные видео полностью не исчезнут. Также в компании анонсировали рекламу, которая может появляться в момент приостановки видео на телевизоре.