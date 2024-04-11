Разгонный блок «Ангары» вывел на орбиту спутник «Гагаринец»

Разгонный блок «Орион» тяжелой ракеты «Ангара-А5» вывел на низкую околоземную орбиту малый спутник «Гагаринец». Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос». Lenta.ru

«Сегодня разгонный блок «Орион», запущенный первой ракетой-носителем «Ангара-А5», доставил на низкую околоземную орбиту малый космический аппарат «Гагаринец», - говорится в сообщении компании. Отмечается, что спутник формата CubeSat 3U был создан частной компанией Avant Space и предназначен для отработки элементов платформы. ТАСС

11 апреля на космодроме Восточный с третьей попытки состоялся первый пуск ракеты «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион». Российская газета