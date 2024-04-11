Apple предупредила своих пользователей по всему миру об атаках хакеров

Компания Apple предупредила пользователей своих устройств в Индии и еще 91 стране о возможных угрозах со стороны шпионского ПО. Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщает компания, пользователи могли стать жертвами атаки шпионских программ. Несмотря на предупреждения, Apple не стала раскрывать, кто и зачем стоит за этими атаками. Список стран, жители которых были предупреждены, также не называется.

«Apple обнаружила, что вы стали жертвой атаки хакерского шпионского ПО, которое пытается удаленно скомпрометировать iPhone, связанный с вашим Apple ID. Вероятно, эта атака направлена именно на вас из-за того, кем вы являетесь или чем занимаетесь. Хотя невозможно достичь абсолютной уверенности при обнаружении таких атак, Apple очень доверяет этому предупреждению. Пожалуйста, отнеситесь к нему серьезно», — говорится в тех письмах.

Apple рекомендует всем пользователям, которые получили соответствующее предупреждение, активировать режим Lockdown Mode на своих iPhone. Он ограничивает возможности для атак шпионских программ, отключая некоторые функции. Кроме того, рекомендуется обновить устройства до iOS 17.4.1 и в случае необходимости обратиться к экспертам.

Компания также обновила документ поддержки iPhone, добавив информацию о работе уведомлений об угрозах и советы для пользователей, которые могли стать жертвами шпионских программ. Когда компания обнаруживает активность вредоносного ПО, она отправляет уведомления по электронной почте и через iMessage. Пользователи, которые войдут на сайт Apple ID, также увидят баннер с уведомлением об угрозе на верху страницы.