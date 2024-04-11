Samsung добавила поддержку русского языка в нейросети Galaxy AI

Samsung расширила функциональность своего искусственного интеллекта Galaxy AI, добавив поддержку нескольких новых языков, в том числе русского. Об этом сообщается на сайте компании.

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Теперь пользователи могут пользоваться русским, арабским и индонезийским языками. Кроме того, Galaxy AI теперь поддерживает три новых диалекта: австралийский английский, кантонский диалект китайского языка и канадский французский. На момент запуска в январе текущего года Galaxy AI поддерживал только 13 языков.

Искусственный интеллект Samsung Galaxy AI способен выполнять двусторонний голосовой и текстовый перевод телефонных звонков в режиме реального времени с функцией Live Translate, преобразовывать речь в текст для последующей расшифровки и перефразировать текст прямо в клавиатуре с помощью Chat Assis сразу в нескольких стилях, таких как неформальный или деловой, и многое другое. Эта технология была доступна на флагманских моделях Samsung Galaxy S24, однако недавно появилась на смартфонах серии Galaxy S23, Z Fold5 и Z Flip5, а также планшетах Tab S9.

Пользователи смогут загрузить новые языки в Galaxy AI из раздела «Настройки». Кроме того, Samsung планирует добавить еще четыре языка и несколько диалектов в свой ИИ до конца года: румынский, турецкий, голландский и шведский, а также традиционный китайский и европейский португальский.