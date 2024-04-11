Ракета «Ангара-А5» вывела на орбиту разгонный блок с полезной нагрузкой

Стартовавшая с Восточного космодрома ракета тяжелого класса «Ангара-А5» вывела на орбиту разгонный блок «Орион» с полезной нагрузкой.

«Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение орбитального блока. Орбитальный блок в составе разгонного блока 14С48 в технологическо-летном исполнении и испытательной полезной нагрузки выведен на начальную незамкнутую орбиту», – говорится в трансляции, которую ведет «Роскосмос».

Запуск ракеты произошел в 12:00 по московскому времени. Через 12 минут 26 секунд разгонный блок «Орион» отделился от третьей ступени ракеты-носителя. Теперь ему нужно будет доставить на необходимую орбиту испытательную полезную нагрузку.

Первоначально старт ракеты был запланирован на 9 апреля, но из-за технических причин сработала автоматика, отменившая запуск. На следующий день, 10 апреля, произошло тоже самое. На третий раз ракета успешно взлетела. По словам главы «Роскосмоса» Юрия Борисова, отмены запусков по техническим причинам являются рядовым явлением.