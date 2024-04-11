Приложение Google Maps получило обновление для Android 14

Если вы хоть раз пользовались функцией «поделиться» в Google Maps, то для вас у нас хорошие новости — оно стало более удобным на Android 14. Google отказывается от «пользовательского меню» в пользу «родной» версии для Android, предлагая более упрощенный опыт.

Раньше для обмена местоположениями на Картах использовалось отдельное меню с ограниченными возможностями. Теперь на первый план выходит привычное для Android 14 меню. Это дает несколько преимуществ. В «общем доступе» теперь отображается не только ссылка, но и название места и даже изображение, что дает получателям более четкое представление о том, что им предстоит увидеть. Теперь можно легко делиться местоположениями с избранными контактами напрямую через Direct Share или выбирать из сетки установленных приложений.

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Специальная кнопка «Поделиться» теперь находится на видном месте рядом со значком поиска. Это избавляет от необходимости прокручивать опции.