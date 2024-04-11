На базе ВВС США нашли лагерь доисторической цивилизации

В США на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико военнослужащие обнаружили древние артефакты, очаги и древесный уголь. Археологи считают, что на месте современной военной базы располагался временный лагерь доисторической цивилизации.

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Как сообщает Live Science, остатки доисторического лагеря на авиабазе в Нью-Мексико раскопали военные из 49-й инженерной эскадрильи. Открытие они сделали вместе с группой геологов. Остатки лагеря были найдены на развилке дорог на базе ВВС Холломан, примерно в 260 километрах к юго-востоку от Альбукерке.

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Раскопанная стоянка возрастом около 8200 лет получила название "Гомолак-Оверлук". Найденные артефакты указывают на то, что это место могло быть сезонным лагерем ранних "палеоархаических" народов, то есть прямых потомков первых поселенцев Америки. Судя по находкам, они уже занимались сельским хозяйством, возделывая одомашненные растения.

"Этот объект знаменует собой поворотный момент в проливании света на историю этого региона и его первых жителей", - говорит Мэтью Куба, менеджер по культурным ресурсам 49-й инженерной эскадрильи.

Также удалось установить, что первые поселенцы разжигали костры из колючего кустарника семейства Fabaceae, распространенного в полузасушливых регионах США и Мексики.

К слову, военная база примыкает к национальному парку Уайт-Сэндс, который славится своими песчаными дюнами цвета слоновой кости. Кроме того, на территории этого парка были найдены древнейшие в Северной Америке следы человека, возраст которых составляет около 23 000 лет.