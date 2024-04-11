Google сделает бесплатными ИИ-инструменты для редактирования фото

Google заявила, что некоторые дополнительные ИИ-инструменты для редактирования снимков в сервисе «Google Фото» станут бесплатными для всех пользователей. Об этом сообщает Tech Crunch.

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Доступ к нейросетям сейчас есть только на смартфонах Pixel и у пользователей с платной подпиской Google One. С 15 мая компания начнет развертывать обновления и в течение нескольких недель они станут доступны всем пользователям «Google Фото» на устройствах под управлением Android 8.0 или iOS 15 и новее.

Например, бесплатными станут Google Magic Eraser для удаления лишних объектов с фото, Photo Unblur для повышения четкоcти размытых изображений и Portrait Light для изменения источника освещения. Кроме того, доступ пользователям дадут и к Magic Editor, который позволяет проводить сложное редактирование фотографий: заполнять пустоты, изменять положение объекта съемки, вносить правки в задний план и прочее. При этом владельцам устройств на iOS смогут сохранять лишь 10 обработанных фото в месяц — увеличить лимит можно приобретением подписки Google One Premium.

Отметим, что часть инструментов по-прежнему останутся доступны лишь на Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Например, Best Take, который объединяет несколько схожих снимков в одно фото лучшего качества.