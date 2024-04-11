Ученые нашли разгадку использования человеческой кожи скифами

Хранитель Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Владимир Кисель высказал гипотезу о том, что скифы возили с собой конструкции из человеческой кожи, а также использовали в облачении скальпы убитых врагов не из-за жестокости, а ради защиты. Об этом пишет РИА Новости.

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Результаты исследования были опубликованы в сборнике «Древности Северного Причерноморья, Кавказа и Средней Азии: от открытий Н.И. Веселовского к современной науке».

Ученый сопоставил этнографические данные со всего мира, обратив внимание на то, что в разными народами активно использовались как шкуры диких животных, так и крупного рогатого скота. При этом в IV книги «Истории» Геродот подробно описал снаряжение скифских воинов, в том числе плащи из человеческих скальпов, а также обрамленные скальпами уздечки для коней. Скифы также перевозили с собой и конструкции из человеческой кожи и палок.

«Корни этих обычаев можно найти даже в древнегреческих мифах. Атрибут Зевса – эгида – представлял собой шкуру вскормившей его козы Амалфеи. Согласно пояснениям античных авторов, бог использовал эту шкуру как щит во время войны с титанами», - заметил Кисель.

При этом ряд народов использовал шкуры животных для магической защиты. Например, в Африке при проведении жизненно важных обрядов перехода (рождении, усыновлении или вступлении в брак) облачались в шкуру животного, чтобы пережить «второе рождение». А индейцы в Америке добывали скальпы побежденных врагов, вывешивали их около жилищ или крепили к костюмам.

Таким образом, ученый пришел к выводу, что скифы могли использовать человеческую кожу в целях защиты от злых духов и магических сил. А облачение из кожи демонстрировало овладение сущностью и мистическим потенциалом противника.

Можно провести параллель между традициями скифов и коренного населения Америки, заключил Владимир Кисель.

Скифы — это воинственный кочевой народ, который пришел в Европу из Средней Азии на рубеже VIII и VII веков до нашей эры. Они создали огромную империю, которая простиралась на территории от Западной Азии до Восточной Европы.

Ранее польские археологи в городе Соцебин в Подкарпатском воеводстве обнаружили уникальную могилу скифского воина. В состав погребальных даров одного из захоронений вошли керамический сосуд, железный нож и элементы железного оружия — такие, как наконечник копья и ледоруб.