Apple Watch Series 10 получат увеличенное время автономной работы

В этом году Apple Watch Series 10, возможно, наконец-то получит увеличенное время автономной работы, которого все так жаждали. Согласно последним слухам, Apple планирует оснастить Series 10 дисплеем нового поколения, который обещает значительную экономию энергии.

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Слухи исходят от The Elec. Они утверждают, что Apple будет использовать обновленный OLED-дисплей с технологией LTPO TFT (низкотемпературный поликристаллический оксидный тонкопленочный транзистор).

В настоящее время в Apple использует LTPO лишь для небольшой части своих дисплеев. Так, его добавят теперь и в Series 10, что сделает экран гораздо более энергоэффективным. Это приведет к снижению энергопотребления и, надеемся, к заметному увеличению времени автономной работы.

Важно немного умерить свои ожидания. Хотя новая технология дисплея звучит многообещающе, всегда есть вероятность, что другие факторы могут свести на нет ее эффективность (например, более мощные функции).