Google выпустила мощную нейросеть для помощи в программировании

Google представила Gemini Code Assist — систему на основе искусственного интеллекта для помощи в написании программного кода с функцией завершения строк. Подробности о новом сервисе уже появились на сайте компании.

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Ранее подобные возможности Google предлагал сервис Duet AI, который вышел в 2023 году. Уже тогда в компании намекнули, что в ближайшей перспективе сервис переведен с модели Codey на более современную Gemini. Выпуск Code Assist — это одновременно крупное обновление и ребрендинг старого сервиса. Code Assist будет доступен в формате плагинов для наиболее популярных сред VS Code и JetBrains.

Code Assist даже в большей степени, чем его предыдущая версия Duet AI, является прямым конкурентом GitHub Copilot Enterprise, а не его базовой версии с названием Copilot. В частности, модель Gemini 1.5 Pro, на которой работает сервис, имеет контекстное окно в миллион токенов, что позволяет системе предлагать свои варианты кода с более высокой точностью, а также анализировать и изменять большие его фрагменты.

Code Assist, как и GitHub Copilot Enterprise, можно дополнительно настроить на основе внутренней базы кода компании, однако пока эта функция находится в предварительной версии. Code Assist поддерживает код в различных репозиториях, включая GitLab, GitHub и Atlassian BitBucket, а также проекты, распределенные на нескольких платформах, чего не могут предложить конкурирующие ИИ-сервисы.

Кроме того, Google представила CodeGemma — открытую модель семейства Gemma, настроенную для генерации и редактирования кода. CodeGemma доступна на облачной платформе Vertex AI. Компания также анонсировала сервис Gemini Cloud Assist, который позволяет генерировать конфигурации архитектуры, адаптированные к потребностям компании, диагностировать проблемы и выявлять их причины.