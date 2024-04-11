Samsung Galaxy S24 обошел конкурентов по уровню удовлетворенности пользователей

Глобальный мониторинг отзывов пользователей, проведенный агентством PerfectRec Reviews, показал, что 91% владельцев базовой модели Galaxy S24 ставят ей наивысшие оценки, немного меньше (88% пользователей Galaxy S24 Ultra) также оценили модель на самом высоком уровне.

Мировая тенденция подтверждается и на российском рынке. Аналитики сети магазинов Samsung Galaxy Store изучили отзывы клиентов при помощи аналитической системы "Медиалогия" и получили следующие результаты. По данным системы "Медиалогия", 88% обладателей серии Galaxy S24, поделившихся своим мнением о новинке Samsung, оценивают ее позитивно.

Серия Samsung Galaxy S24 стала первой линейкой смартфонов с интегрированными функциями искусственного интеллекта, использующихся для повышения продуктивности, упрощения общения и расширения возможностей для создания и редактирования контента.

Однако российские владельцы устройств отмечают другие качества серии Galaxy S24.

По данным системы "Медиалогия", около четверти владельцев Galaxy S24 основным преимуществом серии называют экран.

Также обладатели мобильных устройств Galaxy S24 Ultra отмечают дизайн обновленных плоских экранов.

16% пользователей главным плюсом устройства считают производительность, а именно высокую скорость отклика и плавность работы смартфона. Также владельцы устройств пишут об улучшенной работе процессора, обеспечивающей более экономный расход заряда аккумулятора.

А 15% пользователей смартфонов серии отметили в качестве основного преимущества Galaxy S24 камеру.