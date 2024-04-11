Существует ли инструкция на случай встречи с инопланетянами? Отвечает космонавт Кононенко

День космонавтики отмечается в России 12 апреля. Накануне праздника специальный корреспондент ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко ответил на вопросы читателей ТАСС и рассказал, каких электроприборов не хватает на орбите, тяжело ли спать в обычной кровати после пребывания в невесомости и можно ли космонавтам есть по ночам

© Олег Кононенко/ Роскосмос/ ТАСС

Какие предрассудки о космонавтах и космосе вас раздражают больше всего и почему?

Больше всего меня возмущает, когда, говоря о космических полетах и экипажах, называют их очередными. Например, часто в репортажах и интервью мы слышим: "Стартует очередная экспедиция", "очередной экипаж выполняет космический полет", "вы выполняете очередной полет в космос". Я убежден, что не может быть очередных стартов, экипажей, экспедиций, так же как и одинаковых, повторяющихся рабочих дней, задач, которые вы выполняете, ежедневно приходя на работу.

Конечно, в космосе, как и у людей на Земле, есть определенный распорядок дня, рутинные работы, но они всегда разные, со своими нюансами, используемым оборудованием и результатом. Каждая новая экспедиция — это другие люди, из других стран, с другими обязанностями и ролями в экипаже. Каждый новый полет — это новая ракета и новый модернизированный корабль, новые системы и дополнительные экзамены в рамках программы подготовки.

Все полеты экспедиций разные, с разным набором задач, экспериментов и уникальной программой полетов. Кроме того, учитывая, что полеты в космос сопряжены со множеством рисков и потенциально опасных ситуаций, они не могут быть и не должны называться очередными.

Как космонавты снимают усталость, стресс, напряжение после тяжелых трудовых дней и внекорабельной деятельности?

Обычно мне хватает полноценного продолжительного сна для того, чтобы расслабиться, отдохнуть и восстановить силы. Как правило, после физических, умственных или эмоционально напряженных работ Земля через какой-то промежуток времени планирует экипажу дополнительный день отдыха или облегченный рабочий день, как, например, после дня выхода в открытый космос. То есть в этом случае мы занимаемся только сушкой скафандров, выполняем какие-то несложные операции, при этом на сон выделяется около 10–12 часов. Подъем экипажа на следующий день запланирован на более позднее время. Кроме того, занятия спортом хорошо снимают стресс, поэтому на следующий после напряженных работ день Землей планируется дополнительное время для занятий на спортивных тренажерах.

Что делает космонавт на МКС, если посреди ночи ему захотелось есть?

Конечно, продолжительность использования рационов питания у нас строго регламентирована. Раньше определенного времени не рекомендуется открывать новый контейнер. У меня нет привычки есть по ночам, но если вдруг я проголодаюсь в ночное время суток, то встану и поем. При этом я буду понимать, что основные рационы питания рассчитаны на определенный срок и в этом случае они попросту закончатся раньше времени. Однако на станции у каждого члена экипажа есть еще дополнительные, так называемые бонус-контейнеры в количестве одного контейнера на месяц. Поэтому дефицита продуктов питания мы не испытываем и нас в них никто не ограничивает, несмотря на установленный лимит.

Разработаны ли для космонавтов рекомендации на случай встречи с инопланетянами?

Это, конечно, из ряда вон выходящая и маловероятная ситуация, но если вдруг такая встреча произойдет, то все будет решаться на месте. Никаких инструкций и рекомендаций на этот счет не существует.

Как распределяются обязанности на станции? Например, кто занимается уборкой?

Все обязанности распределяются равномерно между членами экипажа. Более того: чтобы уборка не приедалась, мы между собой всегда договариваемся, кто в каких зонах и модулях проводит чистку в назначенный день. А когда приходит время убираться на станции снова, мы меняемся этими участками. Уборка строго регламентирована по времени и по объему. Обычно это происходит по субботам, когда с Земли приходит радиограмма, в которой расписаны конкретные места и модули, где необходимо пропылесосить и убраться на определенных территориях. При этом уборка в каютах и местах общественного пользования, чистка пылефильтров, обеденного стола, то есть там, где экипаж проводит больше всего времени, осуществляется каждую неделю.

Слышали, что на МКС за годы работы появились не самые приятные запахи. Действительно ли это так?

Это неправда. На МКС чистый и свежий, хороший воздух. Система очистки воздуха работает исправно, плюс к этому у нас есть специальная система "Поток", которая ионизирует воздух в атмосфере станции.

Чем вы любите угощать на МКС астронавтов из российских поставок, а они — вас? Что из наших продуктов питания больше любят иностранцы?

Иностранные партнеры любят практически все российские продукты питания: консервированные мясные и рыбные продукты в банках и сублиматы. Особенно им нравится наш творог. Российская еда достаточно сбалансированная и вкусная. То, что мы любим из американских рационов питания, зависит от личных предпочтений космонавтов. Про себя могу сказать, что я люблю их десерты, американские лепешки и мясо. У них есть несколько видов мяса, по вкусовым качествам сильно напоминающих мясо, приготовленное на гриле.

О чем мечтают космонавты, о каких удобствах на станции? Какие удобства хотелось бы иметь космонавтам на перспективной РОС?

Хороший вопрос. Хотелось бы иметь полноценную кофемашину, чтобы можно было готовить на МКС вкусный кофе. Не знаю, как раньше, но сейчас практически все космонавты в отряде любят хороший черный кофе, кофе с молоком, со сливками. Его здесь очень не хватает. Хотелось бы, чтобы на российском сегменте был холодильник.

Также хочется, чтобы каюты космонавтов на перспективной станции стали более современными, удобными и просторными. Это место, где космонавт может провести время наедине с собой, отдохнуть, восстановить силы, поэтому желательно, чтобы все каюты были оснащены лэптопами, айпадами, иллюминаторами. И, как я уже неоднократно говорил раньше, мои ожидания таковы, что на РОС будут созданы модули под определенные задачи космонавтов. Бытовой модуль, где космонавты спят, принимают пищу, проводят свободное время. Модуль для занятий физкультурой. Модуль для проведения научных исследований. Обзорный модуль для проведения фотосъемок — аналог "Купола" на американском сегменте.

Тяжело ли после нескольких месяцев в невесомости спать дома на обычной кровати?

Да, не очень удобно, иной раз даже неприятно. Не месяцы, но первые несколько дней испытываешь некоторый дискомфорт, лежа на кровати, под тяжестью собственного веса, поскольку в условиях невесомости тело привыкает к отсутствию действия силы реакции опоры. Но уже буквально через два-три дня тело адаптируется и привыкает к условиям гравитации. Спать на кровати становится вновь комфортно.