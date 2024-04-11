iPhone 17 Pro станет первым в мире смартфоном на базе 2-нм процессора от TSMC

По свежим данным, следующий флагман Apple – iPhone 17 Pro – станет первым в мире смартфоном, оснащенным передовым процессором, изготовленным по 2-нанометровому техпроцессу от TSMC.

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О начале разработки такого процессора TSMC объявила еще в 2022 году, и уже тогда предполагалось, что именно iPhone 17 Pro станет первопроходцем.

Теперь эти слухи получают свое подтверждение. Малое производство 2-нм чипов должно стартовать уже в этом году, а полноценный массовый выпуск запланирован на 2025 год – как раз к осеннему релизу нового iPhone.

Ранее сообщалось, что Apple зарезервировала за собой все начальные производственные мощности TSMC для выпуска 2-нм чипов. Помимо iPhone 17 Pro такие процессоры потенциально найдут применение в будущих компьютерах Mac на базе Apple Silicon.

Следующим этапом станет улучшенная версия 2-нм техпроцесса, ожидаемая к концу 2026 года. После этого TSMC планирует совершить рывок к 1.4-нм чипам.