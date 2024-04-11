Xiaomi представила умный 60-литровый бойлер с HyperOS

Xiaomi представила на китайском рынке свой новый бойлер Mijia 60L Electric Water Heater N1.

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Устройство отличается быстрым нагревом, долговечностью и умными функциями. Сейчас электронагреватель доступен для предзаказа по цене $138, стартовая цена вскоре составит $151.

Главная особенность Mijia 60L Electric Water Heater N1 – ускоренный нагрев с регулируемой мощностью от 2200 до 3300 Вт. Это гарантирует быструю подачу горячей воды по запросу для семей с разными потребностями.

Бойлер интегрируется с системой HyperOS Connect от Xiaomi, что открывает удобное управление через приложение Mi Home. Можно запрограммировать подачу горячей воды на часы, когда электричество дешевле, для экономии.

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Новинка обладает технологией «8 Times Water Capacity Increase». Хотя сам бак вмещает 60 литров, Xiaomi утверждает, что эта технология позволяет получить горячую воду в течение 90 минут – достаточно, чтобы принять душ даже большой семье.

Для дополнительной гигиены бойлер использует многоуровневую систему очистки, действующую от момента забора воды до момента подачи. Она обещает высокое качество и безопасность воды для душа.

Также предусмотрен режим высокотемпературной стерилизации при 80°C для уничтожения 99.99% бактерий.