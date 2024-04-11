Xiaomi представила умный 60-литровый бойлер с HyperOS на случай отключения горячей воды
Xiaomi представила на китайском рынке свой новый бойлер Mijia 60L Electric Water Heater N1.
Устройство отличается быстрым нагревом, долговечностью и умными функциями. Сейчас электронагреватель доступен для предзаказа по цене $138, стартовая цена вскоре составит $151.
Главная особенность Mijia 60L Electric Water Heater N1 – ускоренный нагрев с регулируемой мощностью от 2200 до 3300 Вт. Это гарантирует быструю подачу горячей воды по запросу для семей с разными потребностями.
Бойлер интегрируется с системой HyperOS Connect от Xiaomi, что открывает удобное управление через приложение Mi Home. Можно запрограммировать подачу горячей воды на часы, когда электричество дешевле, для экономии.
Новинка обладает технологией «8 Times Water Capacity Increase». Хотя сам бак вмещает 60 литров, Xiaomi утверждает, что эта технология позволяет получить горячую воду в течение 90 минут – достаточно, чтобы принять душ даже большой семье.
Для дополнительной гигиены бойлер использует многоуровневую систему очистки, действующую от момента забора воды до момента подачи. Она обещает высокое качество и безопасность воды для душа.
Также предусмотрен режим высокотемпературной стерилизации при 80°C для уничтожения 99.99% бактерий.