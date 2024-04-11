Ученые разработали новый тип батареи для беспроводных устройств

Исследователи из Университета Юты создали новый тип батареи под названием пироэлектрохимическая ячейка (PEC), который может стать решением для питания беспроводных устройств в ситуациях, когда надежные источники электропитания недоступны. Это может быть важным прорывом для развития систем «Интернета вещей» (IoT), повышая их эффективность и безопасность.

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Пироэлектрохимическая ячейка позволяет преобразовывать тепловую энергию окружающей среды в электрохимическую энергию, которая хранится в виде суперконденсатора или батареи. Это открывает новые перспективы для питания датчиков и устройств IoT, особенно в условиях, когда зарядка устройств в полевых условиях невозможна.

Эксперименты показали, что пироэлектрохимическая ячейка реагирует, как предсказывали ученые, и теперь перед ними стоит задача проверить работу устройства в реальных условиях. Несмотря на то, что количество производимой энергии невелико, оно достаточно для использования в беспроводных устройствах IoT, которые не требуют постоянной зарядки и могут работать автономно.