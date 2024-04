СМИ: iPhone 16 Plus получит аккумулятор слабее, чем у прошлогодней модели

По меньшей мере одна модель из будущей серии смартфонов iPhone 16 получит аккумулятор с меньшей емкостью, чем у устройства прошлого поколения. Об этом сообщает издание GSMArena, ссылаясь на источник из китайской соцсети Weibo.

© macrumors.com

По данным ресурса, iPhone 16 будет оснащен аккумулятором емкостью 3561 мАч, что на 6% больше, чем у его предшественника. В свою очередь iPhone 16 Plus получит батарею на 4006 мАч, что наоборот на 9% меньше, чем у iPhone 15 Plus.

«Нередко новая модель имеет батарею немного меньшего размера, но это случается нечасто», – комментирует GSMArena данную информацию.

Что касается моделей премиум-класса, то китайский инсайдер утверждает, что iPhone 16 Pro будет оснащен аккумулятором емкостью 3355 мАч, что на 2,5% больше, чем у его предшественника. iPhone 16 Pro Max получит аккумулятор на 4676 мАч, что на 5% больше, чем у iPhone 15 Pro Max.

В GSMArena считают уменьшение емкости батареи iPhone 16 Plus недостойным беспокойства поводом. В использовании разница может оказаться незаметной. Более того, не исключено, что за счет повышения эффективности SoC от одного заряда iPhone 16 Plus будет работать столько же или даже дольше, чем iPhone 15 Plus.

Ожидается, что семейство смартфонов iPhone 16 будет представлено в сентябре 2024 года.