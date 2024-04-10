В ЦБ посоветовали осторожнее относиться к приложениям подсанкционных банков

В пресс-службе Банка России (ЦБ) заявили, что россиянам стоит осторожнее относиться к появлению приложений российских банков в зарубежных магазинах приложений, например в App Store. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как уточнили в ЦБ, российские банки все еще находятся под санкциями, поэтому их приложения не могут быть размещены на зарубежных площадках. По этой причине в ЦБ посоветовали относиться к таким приложениям как к мошенническим, пока с российских банков официально не снимут санкции.

«Должны вызывать настороженность размещенные в иностранных магазинах приложения российских банков, находящихся под санкциями», — рассказали в российском регуляторе.

Помимо этого в ЦБ напомнили, что гражданам не следует скачивать приложения и программы по просьбе третьих лиц, а также использовать только проверенные источники обновлений.

Ранее появилась информация, что приложение «Тинькофф банка» стало снова доступно в App Store.