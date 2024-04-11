Представлен смартфон Redmi Turbo 3 на Snapdragon 8s Gen 3

Представлен Redmi Turbo 3 – 120 Гц, 2000 нит, 5000 мАч и Snapdragon 8s Gen 3
На мероприятии в Китае Xiaomi представила новый смартфон Redmi Turbo 3. По сравнению со своим предшественником, Note 12 Turbo новинка включает в себя значительные улучшения.
Изначально новая модель должна была выйти под названием Redmi Note 13 Turbo, но суббренд Xiaomi перешел на новое название серии.
Особенности
Redmi Turbo 3 сохранил тот же дизайн, что и его предшественник. Гаджет имеет плоскую рамку со слегка загнутыми углами и двумя выступающими блоками камеры. Как утверждает производитель, смартфон сертифицирован SGS по пятизвездочной защите от падений.
Redmi Turbo 3 получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712×1220 пикселей (446 ppi), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2400 нит. Дактилоскопический сканер интегрирован под экран. Работает гаджет на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3 в тандеме до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Также стоит отметить систему охлаждения при интенсивном и длительном использовании.
Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.
На задней панели установлена двойная основная камера:
- главный датчик Sony LYT-600 на 50 Мп, 1/1,95", f/1.79, 1,6 мкм в бининге 4-в-1, OIS+EIS;
- широкоугольный объектив на 8 Мп.
Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Redmi Turbo 3 поддерживает функцию стирания объектов на основе искусственного интеллекта, которая похожа на Magic Eraser от Pixel и удаляет нежелательные элементы с изображений.
Redmi Turbo 3 работает под управлением HyperOS на базе ОС Android 14. Поддерживается функция Air Gestures, позволяющая пользователям удобно управлять своими устройствами на расстоянии, не касаясь экрана.
Также поддерживаются различные другие функции искусственного интеллекта, такие как живые субтитры, обобщение AI и многое другое. Варианты подключения включают порт USB-C, Wi-Fi-7, Bluetooth и NFC. Корпус гаджетазащищён по стандартам IP64. Размеры: 160,5×74,4×7,8 мм, вес – 179 грамм.
Сроки выхода, цвета и цена
Продажи Redmi Turbo 3 в Китае стартуют с 15 апреля. Смартфон доступен в цветах Ice Titanium, Green Blade и Black Crystal. Цена:
- 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 1999 юаней ($276);
- 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 2299 юаней ($317);
- 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 2499 юаней ($345);
- 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ – 2799 юаней ($386).
Кроме того, Redmi Turbo 3 продается в версии «Гарри Поттер» с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ, а также с богатой комплектацией. По начинке устройство ничем не отличаются от обычных Redmi Turbo 3, но стоит 2699 юаней – около $373.
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