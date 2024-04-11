Представлен смартфон Redmi Turbo 3 на Snapdragon 8s Gen 3

На мероприятии в Китае Xiaomi представила новый смартфон Redmi Turbo 3. По сравнению со своим предшественником, Note 12 Turbo новинка включает в себя значительные улучшения.

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Изначально новая модель должна была выйти под названием Redmi Note 13 Turbo, но суббренд Xiaomi перешел на новое название серии.

Особенности

Redmi Turbo 3 сохранил тот же дизайн, что и его предшественник. Гаджет имеет плоскую рамку со слегка загнутыми углами и двумя выступающими блоками камеры. Как утверждает производитель, смартфон сертифицирован SGS по пятизвездочной защите от падений.

Redmi Turbo 3 получил 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2712×1220 пикселей (446 ppi), частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 2400 нит. Дактилоскопический сканер интегрирован под экран. Работает гаджет на базе процессора Snapdragon 8s Gen 3 в тандеме до 16 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти. Также стоит отметить систему охлаждения при интенсивном и длительном использовании.

Смартфон питается от аккумулятора ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт.

На задней панели установлена двойная основная камера:

главный датчик Sony LYT-600 на 50 Мп, 1/1,95", f/1.79, 1,6 мкм в бининге 4-в-1, OIS+EIS;

широкоугольный объектив на 8 Мп.

Фронтальная камера имеет разрешение 20 Мп. Redmi Turbo 3 поддерживает функцию стирания объектов на основе искусственного интеллекта, которая похожа на Magic Eraser от Pixel и удаляет нежелательные элементы с изображений.

Redmi Turbo 3 работает под управлением HyperOS на базе ОС Android 14. Поддерживается функция Air Gestures, позволяющая пользователям удобно управлять своими устройствами на расстоянии, не касаясь экрана.

© MobiDevices

Также поддерживаются различные другие функции искусственного интеллекта, такие как живые субтитры, обобщение AI и многое другое. Варианты подключения включают порт USB-C, Wi-Fi-7, Bluetooth и NFC. Корпус гаджетазащищён по стандартам IP64. Размеры: 160,5×74,4×7,8 мм, вес – 179 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Redmi Turbo 3 в Китае стартуют с 15 апреля. Смартфон доступен в цветах Ice Titanium, Green Blade и Black Crystal. Цена:

12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 1999 юаней ($276);

12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 2299 юаней ($317);

16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ – 2499 юаней ($345);

16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ – 2799 юаней ($386).

Кроме того, Redmi Turbo 3 продается в версии «Гарри Поттер» с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ ПЗУ, а также с богатой комплектацией. По начинке устройство ничем не отличаются от обычных Redmi Turbo 3, но стоит 2699 юаней – около $373.