Стали известны характеристики складного Xiaomi Mix Fold 4

В августе прошлого года Xiaomi выпустила складной смартфон Mix Fold 3, а сейчас производитель работает над его приемником – Mix Fold 4. Популярный источник информации Weibo Digital Chat Station поделился списком ключевых характеристик грядущей новинки.

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Особенности

Согласно информации Xiaomi Mix Fold 4 (номер модели 24072PX77C) получит более лёгкую конструкцию с более прочным шарниром и, возможно, даже с рейтингом IP. Предположительно вес складного гаджета составит от 220 до 240 грамм. Ожидается, что Xiaomi Mix Fold 4 будет работать на флагманском процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и получит 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ встроенной памяти.

Гаджет получит основную камеру с четырьмя датчиками:

главный датчик Light Hunter 800 на 50 Мп;

сверхширокоугольный объектив OV13B на 13 Мп;

телеобъектив Omnivision OV60A на 60 Мп с 2-кратным оптическим зумом;

перископ Samsung S5K3K1 на 10-Мп (1/3,94").

Также в Xiaomi Mix Fold 4 установят пару фронтальных камер на внутреннем и внешнем дисплеях: обе на 16-Мп (OmniVision OV16F). За автономность будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 100 Вт.

Предполагается, что Mix Fold 4 может поддерживать двустороннюю спутниковую связь и сможет подключаться к низкоорбитальному спутнику и обеспечивать сетевое подключение к телефонам в местах, где наземных вышек сотовой связи мало и они расположены далеко друг от друга.

Сроки дебюта и цена

Официальный дебют Xiaomi Mix Fold 4 состоится в августе текущего года. Предполагается, что устройство будет продаваться только в Китае. Цена гаджета пока неизвестна.