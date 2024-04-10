В Android 15 добавят функцию Private Space для защиты данных пользователей

Уже в следующей версии Android появится функция Private Space, которая будет представлять собой зашифрованное хранилище для личных приложений и файлов владельцев мобильных устройств.

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Вероятнее всего, вы уже защищаете свой телефон Android с помощью ПИН-кода, сканирования лица или отпечатка пальца. Если вы планируете обеспечить данные дополнительным уровнем защиты, Android 15 позволит вам сделать это с помощью новой функции под названием “Private Space”.

По данным Android Authority, Private Space создает на вашем Android-устройстве зашифрованную область, в которой вы можете спрятать конфиденциальные или личные приложения и файлы. Функция работает аналогично опции Secure Folder на телефонах Samsung Galaxy, позволяя выбирать приложения и файлы, которые вы хотите обезопасить, и способ их защиты.

Основная задача Private Space — не дать злоумышленнику или другому неавторизованному пользователю, получившему доступ к вашему телефону, просмотреть определенные данные. В настоящее время приложение Google Files предлагает аналогичную опцию под названием «Safe Folder». Эта функция работает только с файлами, в то время как Private Space сможет также защитить и конкретные приложения.

В качестве альтернативы можно установить стороннее приложение для блокировки файлов или личного хранилища; в Google Play таких приложений множество. Однако, поскольку Private Space встроена непосредственно в операционную систему, эта функция обещает быть более простой в использовании и, вероятнее всего, более безопасной.

Чтобы настроить Private Space, зайдите в «Настройки», выберите «Безопасность и конфиденциальность», а затем нажмите «Private Space». После аутентификации вы войдете в свой аккаунт Google, чтобы легче было добавлять приложения в Private Space. Опционально можно создать отдельный аккаунт для более продуманного управления файлами.

Затем выберите способ защиты данных, которые вы хотите сохранить в тайне. Вы можете использовать существующий процесс блокировки экрана — код, сканирование лица или отпечатка пальца — или выбрать другой метод. Последний вариант будет более безопасным, поскольку тот, кто обойдет экран блокировки, столкнется с еще одним препятствием, пытаясь добраться до защищенных приложений и файлов.