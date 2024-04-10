Цветы могут приманивать пчел с помощью электричества

Ученые пришли к выводу, что цветущие растения могут действовать как антенны для электрических сигналов пчел и приманивать опыляющих их насекомых, когда начинают вырабатывать нектар. Об этом пишет ScienceNews.

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Биофизик Дэниел Роберт и его коллеги обнаружили, что шмели несут положительный электрический заряд, а цветы - отрицательный. Кроме того, стебли петунии становились более заряженными при приближении пчелы, а цветы растения начинали увеличивать выделение аромата.

В новом исследовании эколог Фрейзер Вудберн, работающий в лаборатории Роберта, разработал антенны, излучающие сигналы, имитирующие те, что создаются взмахами крыльев пчелы в электрическом поле.

Антенны были размещены над нарциссами, которые команда выращивала в лаборатории. А на стеблях цветов были закреплены кусочки металла или электроды. Результаты измерений показали, что нарциссы могли получать электрические сигналы от антенн без физического контакта с ними. При этом изменение формы цветка путем удаления его центральной трубки или лепестков снизило его способность принимать сигналы.

Затем ученые провели ряд экспериментов в садах Бристольского университета. Команда снова имитировала электрические сигналы пчел над рядом растений, оснащенных электродами. Соседние цветы в той же почве также были оснащены электродами, но были покрыты металлическим экраном, чтобы блокировать любые электрические или химические сигналы в воздухе.

При этом и на обычных, и на экранированных растениях были зафиксированы электрические сигналы, что позволяет предположить, что цветы передавали их под землей. Таким образом, можно сделать вывод, что «растения, возможно, разговаривают друг с другом посредством электрических полей».

По словам Роберта, обмен электрическими сигналами и приманивание пчел помогает растениям экономить энергию, так как производство нектара обходится дорого.

Ранее исследователи из Перу и Сингапура выяснили, что цикады производят высокоскоростные струи мочи, что нехарактерно для насекомых. Исследователи полагают, что исследование этого процесса может иметь практическое применение — например, для создания насадок, роботов или даже способа борьбы с запотеванием очков.