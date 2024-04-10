В Bulgari создали ультратонкие часы по цене самолета

Итальянская компания Bulgari представила свои новые наручные часы Octo Finissimo Ultra - самые тонкие в мире, сообщает портал Mr Montre. Часы стоят 600 тысяч долларов, за такую сумму можно приобрести легкий самолет Cessna Corvalis 2007 года выпуска, отмечает портал 4PDA.

© Bulgari

В марте 2022 года Bulgari представила Octo Finissimo Ultra, механические часы с толщиной корпуса всего в 1,8 миллиметра, объявленные самыми тонкими в мире.

Четыре месяца спустя в Richard Mille представили свои RM-01 UP Ferrari, ультратонкие часы толщиной 1,75 миллиметра, что стало новым рекордом. Прошло еще два года, прежде чем в Bulgari сделали свой механизм еще более миниатюрным: модель Octo Finissimo Ultra 2024 года имеет толщину в 1,7 миллиметра.

Точность механизма часов Bulgari сертифицирована COSC, Швейцарским институтом тестирования хронометров. Часы водонепроницаемы на глубине до десяти метров, у них титановый корпус и титановый браслет. Часы не требуется заводить вручную - их нужно поместить в специальный футляр (поставляется вместе с часами), выставить на нем время, после чего он сделает всю работу за владельца.

Mr Montre подчеркивает, что новые Octo Finissimo Ultra - это одновременно самые тонкие механические часы в мире и самые тонкие сертифицированные наручные часы с хронометром.

Выпущены эти часы всего в 20 экземплярах.