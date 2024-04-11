В Минске встречают космонавта Марину Василевскую

Солнечным утром четверга букетом весенних цветов и праздничными транспарантами встретила общественность Минска первого белорусского космонавта Марину Василевскую, передает БЕЛТА с места событий.

Полет гражданина Беларуси в космос, заявил накануне журналистам главный ученый секретарь НАН Василий Гурский, это, несомненно, "праздник и торжество для всей страны, результат долгосрочной и плодотворной работы многих людей".

Обозреватели напоминают, что героиня космического полета провела в составе экипажа двенадцать суток на МКС, выполняя научную программу, разработанную белорусскими специалистами совместно с коллегами из РАН и "Роскосмоса". Ей было поручено проведение серии исследований, включая пять научных и два образовательных проекта.

Фото: belta.by

Как ранее уже информировал "СОЮЗ", ученые Академии наук РБ разработали специальные комбинации микроорганизмов, подобрали молочные основы и определили оптимальную питательную среду, в которой эти бактерии могут развиваться в условиях космоса.

Кстати, первый заместитель директора Института мясо-молочной промышленности Наталья Фурик сообщила репортерам, что ее коллеги поставили достаточно амбициозную задачу о начале работ по созданию комплексного продукта для поддержания микробиоты человека в условиях космического полета.

Фото: belta.by

С этой целью были проведены масштабные исследования по созданию комбинаций заквасочных культур, определены оптимальные питательные среды для развития штаммов и их комбинаций. Кроме того, разработаны также молочные основы, которые позволят изготовить образцы кисломолочных продуктов с использованием подобранных заквасочных культур. "Эксперименты завершены, аппаратура доставлена на Землю. Теперь слово за учеными: что произошло с микроорганизмами после того, как они побывали в космосе", - заключила эксперт.

После триумфального возвращения экипажа на Землю журналисты посчитали, что пришло время поинтересоваться и планами дальнейшего освоения космоса. Но на вопрос о перспективах участия страны в программе освоения Луны совместно с Россией ответ главного ученого секретаря НАН был достаточно аккуратным.

Бесспорно, констатировал он, "успехи белорусских ученых, в том числе в плане исследования космоса, действительно есть". И партнеры заинтересованы в привлечении "наших ученых в различного рода программы", сказал Гурский, отметив, что предложения об участии в лунной программе России поступали, и работа над ними ведется. Но в данный момент идет процесс переговоров, резюмировал ученый.