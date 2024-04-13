Лучшие бесплатные фотостоки, доступные в России

Фотостоки — крайне полезные платформы для социальных медиа и многих других отраслей, однако не все могут позволить себе доступ к платным, профильным площадкам. Делимся списком хороших стоков, доступных в России бесплатно.

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Vecteezy. Подробная фильтрация картинок по разным критериям, плюс возможность скачать векторные изображения и файлы в формате PSD.

MorgueFile. Мрачное название для вполне жизнерадостного фотостока: он содержит преимущественно любительские фотографии.

StockVault. Архив не такой большой, как у некоторых других платформ, зато на этом сайте можно найти бесплатные текстуры.

IsoRepublic. Платформа с хорошей системой навигации и обширным набором фильтров по разным темам.

RuPixel. Русскоязычная библиотека бесплатных снимков в разных категориях.

Unsplash. Крайне популярный зарубежный сток, где можно найти фото как от любителей, так и от профессионалов со всего света.