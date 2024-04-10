Касперская прокомментировала возможный запрет ПО «Касперского» в США

Сооснователь и бывший гендиректор «Лаборатории Касперского» Наталья Касперская в интервью «Ридусу» прокомментировала планы администрации президента США запретить американским гражданам использовать продукцию «Лаборатории».

© Пресс-служба «Лаборатории Касперского»

Она отметила, что компания не получит большого ущерба, поскольку полностью лишить потребителей из Соединенных Штатов ее программного обеспечения невозможно.

«Думаю, эта мера не очень сильно повлияет. Потому что как они гражданам смогут запретить? Если только отстреливать каждого», — сказала Касперская.

В пресс-службе компании отказалась комментировать данную ситуацию.

АО «Лаборатория Касперского» является международной компанией, специализирующейся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Организация представлена более чем в 200 странах. Центральный офис «Лаборатории Касперского» находится в Москве.

10 апреля телеканал CNN сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность запретить американским компаниям и гражданам использование программного обеспечения, разработанного «Лабораторией Касперского», в целях обеспечения национальной безопасности.

Журналисты отмечают, что государственным учреждениям США уже запрещено использовать программное обеспечение от данной компании, однако планируемые действия администрации Байдена по распространению аналогичного запрета на частные фирмы будут иметь беспрецедентный характер.