Western Digital сообщила о повышении цен на SSD и HDD

Western Digital уведомила крупных клиентов о вынужденном повышении цен на все виды носителей данных своего производства. Об этом сообщает китайский портал TechNews со ссылкой на заявление руководства компании.

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В письме старший вице-президент компании по региональным продажам Скотт Дэвис заявил, что фирма повышает цены как на жесткие диски на магнитных пластинах (HDD), так и на твердотельные накопители (SSD). На такие меры производителя подтолкнул высокий спрос на продукцию, который сочетается с проблемами в цепочках поставок и иными факторами, мешающими выпуску носителей данных

При этом Western Digital собирается и дальше повышать цены на продукцию в этом квартале, действуя исходя из ситуации. Дополнительные партии накопителей могут поставляться заказчикам дольше, чем ожидалось ранее.

Конкретный масштаб повышения цен в письме Дэвис не указал. При этом аналитики считают, что жесткие диски и твердотельные накопители компании подорожают не менее, чем на 5-10%.