Аборигены Австралии умели вести бизнес за тысячи лет до колонизации

На одном из островов Большого Барьерного Рифа нашли десятки керамических черепков возрастом от двух тысяч до трех тысяч лет - это самая древняя посуда, когда-либо найденная в Австралии. Как сообщает ScienceAlert, археологи считают, что у австралийских аборигенов были развитые торговые сети за тысячи лет до колонизации.

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Находка была сделана на Острове Ящериц (Джиигурру). Изготовленная из местных глины и песка керамика была обожжена за тысячи лет до того, как британские колонисты вторглись в Австралию в 1788 году. Обнаружили посуду на глубине в 2,4 метра.

«Эти открытия <…> бросают вызов колониалистским стереотипам, подчеркивая сложность и новаторство сообществ аборигенов», - заявил археолог из австралийского Университета Монаша Ян МакНивен.

Черепки находили на Острове Ящериц еще в 2006 году в приливной лагуне. Тогда археологам не удалось установить, сколько им лет - их сильно разъели ежедневные приливы.

МакНивен и его команда продолжили раскопки. Удача улыбнулась им в 2017 году, когда студент-археолог нашел первый осколок керамики на глубине всего в 40 сантиметров.

По мнению ученых, местные жители начали производить, использовать и выбрасывать керамику от двух до трех тысяч лет назад. Анализ показал, что черепки были сделаны из глины и содержат кварц, известковый песок и полевой шпат. Черепки когда-то были маленькими тонкостенными сосудами, которые легче транспортировать, чем более толстые горшки.

«Мы думаем, что предки современных жителей Джиигурру были вовлечены в очень широко распространенную торговую систему», - рассказал МакНивен.

Древние жители Джиигурру были мореплавателями, знающими, как делать керамику, и, вероятно, обмениваясь технологическими ноу-хау, товарами и идеями с другими островными общинами. Знания о гончарном ремесле были утеряны в результате перемещения и фрагментации общин или по каким-то неизвестным сегодня причинам.