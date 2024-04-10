«Алиса» придумала третью версию ответа про героиню мультфильма «Маша и медведь»

Умная колонка "Алиса" в третий раз изменила свой ответ на вопрос, почему героиня мультфильма "Маша и медведь" живет одна.

Теперь колонка рассказывает, что "так придумали создатели мультфильма".

"Они хотели показать историю дружбы маленькой девочки и Медведя, поэтому решили не включать в сюжет родителей Маши", - гласит ответ.

Первая версия, которая вызвала неоднозначную общественную реакцию, предполагала, что Маша является "призраком убитой девочки", потому ее и могут видеть только животные. Родители, говорила "Алиса", после потери ребенка оставили свой дом, а медведю достается от Маши, потому что именно он отнял у нее жизнь.

В "Яндексе" тогда заверили, что такой ответ "Алисы" был единичным случаем и посоветовали активировать детский режим на колонке.

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После корректировки первого ответа "Алиса" стала рассказывать другую историю: якобы родители случайно забыли "шилопопую дочурку" Машу дома, а медведь ее всего лишь веселит.