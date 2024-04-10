Названы провальные смартфоны Redmi 2024 года

Редакция портала AndroidInsider составила подборку из четырех провальных смартфонов Redmi, которые не рекомендуют рассматривать к покупке.

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Антирейтинг открывает дешевый Redmi A3, который получил внешнее сходство с дорогим Xiaomi 13 Ultra. Однако смартфон не может похвастаться мощными камерами — в нем используется основной сенсор всего на 8 Мп, дополненный датчиком глубины с разрешением 0,08 Мп. Ключевым недостатком устройства называют слабый чип MediaTek Helio G36. Вместо этого Redmi рекомендуют присмотреться к более дешевому и мощному Realme Note 50.

Второе место досталось Redmi 13C, который предлагает тусклый IPS-экран с разрешением всего HD+, не самый производительный процессор Helio G85 и медленную память eMMC 5.1. При более низкой цене Poco M5 или старый Redmi 10C предлагают лучшие характеристики.

Redmi Note 13 5G тоже оказался спорным устройством с процессором MediaTek Dimensity 6080, который является старым и переименованным чипом Dimensity 810, сопоставимым с Helio G99. Вместо этого смартфона эксперты рекомендуют обратить внимание на Poco M6 Pro.

Закрывает подборку Redmi Note 13 Pro 4G с «бесполезной камерой» на 200 Мп, как пишет AndroidInsider. Используемый в смартфоне чип Helio G99 мало отличается от Snapdragon 732G в старом Redmi Note 10 Pro. Кроме того, слабый процессор не способен раскрыть весь потенциал камеры с разрешением 200 Мп. Вместо модели рекомендуется купить Samsung Galaxy A54 или Redmi Note 13 Pro 5G или Poco M6 Pro, который является дешевым аналогом Redmi с упрощенной камерой.