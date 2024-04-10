Ракета Delta IV Heavy отправилась в последний полет

Тяжелая ракета Delta IV Heavy компании United Launch Alliance отправилась в свой финальный полет. Как сообщает ARSTechnica, носитель доставил в космос спутник-шпион NROL-70 для Национального разведывательного управления США.

Изначально финальный запуск планировали на 28 марта, но несколько раз его пришлось перенести. Последняя отмена старта была вызвана неисправностью системы подачи азота в ракету для продува тубропроводов. Успешный пуск 9 апреля показал, что проблему удалось исправить. Спустя несколько минут после начала полета трансляцию отключили — такие меры безопасности приняли из-за военного спутника на борту.

Ракеты проекта Delta летали в космос с 1960 года. Последнее поколение, Delta IV, использовалось с 2002 года: сперва состоялся запуск легкого варианта, а позднее, в 2004 году, тяжелого. Всего Delta IV Heavy совершила 16 стартов, из которых лишь первый был не до конца успешным.

На смену Delta придет новая ракета компании United Launch Alliance — Vulcan с разгонным блоком Centaur. В январе этого года она совершила свой первый полет и доказала, что готова взять на свои плечи задачи по доставке разведывательных грузов.